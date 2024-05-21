南韓TROT歌手金浩中日前被爆出在首爾與一輛計程車發生交通事故，不僅牽涉酒駕、肇事逃逸，之後還找經紀人到警局自首頂罪，而他18、19日如期開完演唱會後，卻在20日透過公司發聲道歉，立刻引起外界熱議。

金浩中日前被爆出9日晚間在酒駕撞上計程車後肇事逃逸，隨後還找2名經紀人出面頂罪，一名換上他當時穿的衣服到警局自首，另一名則試圖銷毀行車紀錄器的記憶卡，事後經紀公司也發聲表示金浩中並沒有喝酒，只是駕車技術不純熟。

김호중 음주운전 뺑소니.

영상이 저렇게 생생하게 남아있으니...

사고차량의 블랙박스 영상도 깔끔하게 빼 놓고 매니저가 대신 자수. 쉴드 불가함. 에효... 좀 잘 살지... pic.twitter.com/epJhnlDNaR — 낙지볶는6️⃣깨비🐬새로운미래🩵 (@osori230318) May 15, 2024

不過，金浩中原定18、19日的演唱會，在新聞爆發後並未宣布延期或取消，日前也如期完成演出，估計2天賺進約40億韓元（約新台幣1億元）；怎料演唱會結束後，他卻透過經紀公司發聲道歉，「我身為公眾人物，這段時間對於自己的行為感到很後悔，這幾天已經主動到警局出席並承認酒駕一事，我想向粉絲與全國民眾道歉」，並被媒體目擊他的車輛進出警局，疑似到警局自首。

'음주 뺑소니' #김호중, 사고 발생 12일 만에 경찰 출석



김호중은 21일 오후 2시께 서울강남경찰서에 피의자 신분으로 출석했다. 김호중은 대기하던 취재진을 피해 지하 주차장으로 들어갔다.https://t.co/0dfsBgyN0z — 맥스무비 (@maxmovie_com) May 21, 2024

消息曝光後，由於先前找經紀人頂罪，又銷毀行車紀錄器的影像，導致最終可能因證據不足被獲判無罪，讓不少網友怒轟，「是因為怕會影響以後的活動，才選擇自首嗎」、「比起酒駕，說謊更可惡」、「失去信賴了」。

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