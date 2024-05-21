藍營用「不再處理散會動議」 陳玉珍曝現場打臉柯建銘

立法院今續審藍白國會改革相關法案，為拖延議事，綠營也4度提出散會動議；藍白陣營則提案「本次會議不再處理散會動議」，引起綠營反彈，不過，藍營隨即秀立院會議公報紀錄，指出民進黨團總召柯建銘在第九屆第三次臨時會也曾提過，提案通過後。國民黨立委陳玉珍指出，我們提出來民進黨團就鴉雀無聲，用柯總召以前提過的議事手法提出來，減少表決時間。

藍營在表決現場嘲諷「謝謝柯建銘」、「尊重柯總召」，陳玉珍提到，民進黨團不斷在每條討論之前提出散會動議，國民黨團就提出第九屆第三次臨時會，如果院會已經本次會議討論事項至第幾案，就不再處理散會動議，所以民進黨就無法提起散會動議，當我們提出來民進黨團就鴉雀無聲，用柯總召以前提過的議事手法提出來，減少表決時間。

另外，陳玉珍說，從早上到現在每一條都有逐條討論，每個委員的發言只有蘇巧慧提到相關內容，剛剛洪申翰發言，完全沒有討論到立法院職權行使法30條之1的任何內容，純粹都是謾罵，做錯誤的示範，既然有心要逐條討論就針對法律條文逐條討論。