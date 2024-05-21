犯下殺人未遂案件、被處以監護處分的簡姓男子19日從基隆市醫院逃脫至今（21）日，原傳逃往瑞芳地區，後發現他從台北市松山區下車。新北市教育局宣布為維護校園安全，全市29區校園暫停開放至22日，如有延長再行通知。（新北市教育局提供）

基隆市1名簡姓男子因去年持酒瓶隨機攻擊路人，被法院判刑3年受監護處分，19日趁放風之際從醫院逃跑，沿路在基隆市區浪流連，甚至到超商偷飲料，最新消息指出，簡男21日搭上首都客運1579前往台北，於台北市南京三民路口下車，目前行蹤不明。台北市教育局表示，已通知各校，校園全面暫停開放1天直到明日早上。

台北市教育局陳素慧副局長表示，教育局因應嫌犯到北市足跡，通知學校今日校園場地全面暫停開放1天，直到明天早上，也提醒所有學校跟幼兒園，請駐衛警及保全加強巡查校園各角落 ，務必要落實校園清查，學生也應結伴同行勿落單。

稍早新北教育局宣布，因應基隆受監護處分人從基隆地區逃脫，為維護校園安全，除了原先宣布暫停開放的萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區4區校園外，進一步調整擴大為全市29區校園暫停開放至22日，如有延長再行通知。

新北教育局表示，為維護師生安全，已督請各校加強校園巡查及門禁管理，並與警察局密切聯繫，同時宣導提醒學生上放學盡可能結伴同行，勿在外逗留，若有發現可疑人士請於第一時間通報警方與教育局校安室。

新北教育局表示，將持續落實要求各級學校有效管理校園環境，強化校園安全防護宣導教育及演練，以防範外力入侵校園，共同維護教職員工生人身安全。