賴清德總統正式上任，外界關注兩岸關係何去何從。學者指出，兩岸因缺乏互信、認知落差、目標不同所造成的戰略互疑，可能是未來四年的主軸，除了文攻武嚇，大陸也會對台推出相關經濟制裁與法理（法律）鬥爭。此外，兩岸將進入磨合期，但將是「不情願」地開放兩岸民間交流。

國立政治大學國際關係研究中心21日舉辦「520後兩岸關係與區域安全展望」座談會，有學者於會上做出前述分析。

國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢認為，近年兩岸關係混亂，除了雙方沒有互信之外，還有極大的認知落差，甚至在不同的「平行時空」進行對話。他強調，兩岸因沒有互信、認知落差、目標不同所造成的戰略互疑，可能是未來四年的主軸，如果兩岸沒有大突破，要打破此路徑很困難。

王信賢還指出，今日大陸各央媒評論，用詞都較國台辦更加強硬，甚至直接點名賴清德，「好話不再講了」；新華社則批評賴為「麻煩製造者」，且比李登輝、陳水扁、蔡英文更獨，用詞非常重，他認為，北京對賴的定性很難改變，轉圜空間小。

至於未來，王信賢研判，大陸對台施壓政策將持續，各部委可能正在清點「工具箱」，除了文攻武嚇，相關經濟制裁也會推出；針對賴清德對中華民國的詮釋、互不隸屬、國籍法等，大陸也可能進行法理（法律）鬥爭來應對。

國立政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯則認為，賴政府在兩岸政策的立場宣示上是打「擦邊球」，擦到北京的底線，只看陸方如何詮釋。他研判，中共已明確對話基礎是國族認同，對台立場是反獨反干涉，但賴的演說顯示雙方沒有交集，因此兩岸關係不會有明顯改善與重啟，沒理由樂觀。

其次，曾偉峯研判，兩岸未來將進入一段磨合期。他解釋，雙方的戰略紅線都已畫定，因此可能出現「不情願」地開放兩岸民間交流。若磨合不成，大陸對台反獨反干涉作為將會擴大。

至於兩岸磨合期何時結束，曾偉峯認為要視美國大選結果而定。他並指出，美國大選後，美台關係相對緊密，大陸在美中台戰略三角中作為「孤雛」角色，可能採取更多分化行動，我方應注意。