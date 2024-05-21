預售屋市場買氣強強滾，價格也不斷創新高。房產專家表示，北市大同區有個建案開始銷售，每坪開價150萬～160萬元，查看實價登錄，成交最高價竟然飆到175萬元，他驚呼大同區都漲成這樣，突然覺得大安、信義區的房屋權狀不香了。

馨傳不動產執行長何世昌在臉書發文表示，最近北市大同區有個建案開始銷售，不看不知道，一看嚇一跳，那個建案開價竟然每坪要150萬～160萬元。雖然現在建案價格很敢開，但有這麼敢開的嗎？這個價格比上回介紹的信義區建案還貴了，難道大同區現在也尊爵不凡了嗎？

他查了一下實價登錄，每坪150萬元不是最高價，成交最高價飆到175萬元，但推測應該是庭院戶，所以不能用一般行情看待。

何世昌直言，大同區都漲成這樣，突然覺得大安、信義區的房屋權狀不香了。

工商時報報導，當前房市買氣強強滾，3月全台預售屋交易達1.3萬件、總金額2,135億元，若排除平均地權條例上路前一個月的大量上車潮，今年3月成交金額創下預售實價登錄實施以來的單月新高，業者坦言「房市買氣好的有點可怕！」

以六都來看，3月預售市場表現最好的是桃園市，預售交易2,600餘件，成交金額375億元，其次是台中市2492件、成交金額435億元，新北市則交易1845件、總金額390億元，台北市僅352件最少，但金額也有162.4億元。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，本來平均地權條例禁止換約轉售後，已有效抑制短期投資的需求，不過在台股2萬點、通膨壓力等外力帶動下，房市又出現一波漲勢，市場也愈來愈多「短投轉長投」的買盤。