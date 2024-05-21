今(21)日上午11時29分許，台中捷運發生隨機殺人、砍殺事件，一名20歲洪姓男子疑似攜帶3把刀，於捷運第2車廂對著臉部已流血的許性男子攻擊，警方到場後將行凶且受傷的洪嫌制伏，也將其他2名傷者送往林新醫院治療；據悉，洪男父母則知此事，父親的整復所停業1周趕去台中，而阿嬤的美髮店也於中午後臨時拉下鐵門關店，附近的鄰居親戚也表示洪男個性開朗，沒聽過有和家人抱怨什麼不開心的事情。

據悉，洪男是屏東人，國中畢業後改母姓洪，目前就讀高雄某護專，洪男父母有醫護背景，父親開設整復推拿所有10年，洪男父親得知此事後，便臨時和病人說抱歉要休息，要趕去台中，整復所從今(21)日起休息1周，而洪男母親也已經先趕去台中。

洪男父親表示，不想談他的小孩，孩子已經成年了，要對自己做的事情負責，現在要關心受傷的人，他們是別人的孩子，不應該受到傷害，這是他當爸爸做不好的地方。

另外，據悉，洪男阿嬤開設的美髮店原本上午還有營業，鄰居表示，中午過後不明原因便拉下鐵門，鄰居也表示，洪男看起來正常，沒聽說有任何異狀，而洪男的親戚也提到，洪男個性開朗，雖不常見面，也無聽說有向家人抱怨什麼不開心的事情。