海洋委員會海巡署今(21)日舉行新任署長布達典禮，典禮由海洋委員會主委管碧玲蒞臨主持，並在海巡署及所屬機關200多名同仁及其寶眷的見證下圓滿完成。

管碧玲表示，海巡署歷經兩任具海軍背景的署長，感謝李仲威前主委及周美伍前署長在過去八年間為海巡注入海軍的文化及元素，使海軍和海巡肩並肩攜手捍衛海疆，兩位前署長任內不僅致力於人才的培育，更致力推動「三安—國安、治安、平安」及「四海—海洋汙染防治、海洋廢棄物治理、海洋生物保育、海洋產業發展」的政策，將海巡署打造成捍衛海疆、維護國家主權的強大勁旅。今天任命張署長為海委會常務副主委兼海巡署署長，將偕同另兩位副主委共同領航海巡、海保及兩岸事務。

海洋委員會海巡署今(21)日舉行新任署長布達典禮，典禮由海洋委員會主委管碧玲蒞臨主持。(海巡署提供)

管碧玲更提到，今天是由「海巡人掌海巡」的歷史性時刻，海巡署成立24年以來，終於在海巡體系下，培養出「海巡人」—新任張忠龍署長，並介紹張署長在海巡署任職超過18年，曾任海巡署勤指中心主任、巡防處長、情報處長、偵防分署長、中部分署長及副署長等職務，歷練十分完整，同時張署長也是海委會常務副主委，未來在各項工作都要無縫接軌，也期望海巡署全體同仁在張署長豐富的經歷和卓越的領導之下，延續優良的海巡文化。

海洋委員會海巡署今(21)日舉行新任署長布達典禮，典禮由海洋委員會主委管碧玲蒞臨主持。(海巡署提供)

在典禮中，管碧玲也表示，自擔任海委會主任委員以來，多次期勉各位海巡同仁在海上乘風破浪之時，更要「精準執法」落實我國的法律秩序，也期待海巡署朝向專業發展，在人才的培育及裝備的籌補，都要有前瞻的思考，落實新政府團隊「行動創新．AI內閣」的施政理想，全力推動成熟的政策，照顧好基層同仁，管主委也將積極為海巡同仁爭取最好的待遇、資源和裝備。

最後，管碧玲除向全體同仁表達感謝之意，更期勉每一位海巡同仁應對自己的職責感到驕傲，將「國家、責任、榮譽」化為工作信念，付諸實際行動，並支持新任署長一起攜手再創佳績。