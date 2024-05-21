受到大陸房地產不振低迷，台泥董事長張安平今天在2024年股東會直言，今年可能無法從大陸賺錢，且未來1年到1年半會關掉不賺錢的窯，但不會退出大陸市場。只是隨著台泥布局海內外四大水泥基地，兩岸營收比重已降至5成以下。

張安平表示，水泥消費量到平台期的某一個時段就會下降，但它是一個必需品，所以說也不可能沒有這個產業。大陸現在還沒有碳費，他認為當碳費出來的時候，台泥產品會增加競爭力。

可這並不表示，面對大陸建材水泥景氣不佳，仍不停窯、不關廠。張安平直言，今年基本上可說沒機會從大陸市場賺錢，但還是會繼續經營大陸市場，只是會停掉一些窯。未來的12到18個月，有些廠覺得沒有未來性，或條件不夠好的，台泥會關掉。

在3月公告以213億元台幣，完成土耳其、葡萄牙低碳水泥公司擴大投資後，總經理程耀輝今指出，台泥正式在全球建立四大水泥基地，也帶來了穩定的淨現金流入。

在台灣，台泥擁有兩座水泥廠，市占率32％，在大陸地區有15座水泥廠，市占率是1.69％，土耳其有7座廠，市占率16％，葡萄牙3座水泥廠，市占更超過50％。程強調，後者產能利用率不到一半，也意味著台泥在葡萄牙，結合非洲的低碳水泥原料，有足夠的產能實力。

水泥基地走出海外布局後，兩岸營收比重因此下滑。程耀輝說，2022年台泥合併營收是1139億元台幣，其中兩岸水泥占68％，能源及電力占29％，其他占3％。但來到2023年，以土葡投資以擬制性回溯的合併報表近1600億元來看，兩岸水泥的佔比降至43％，土葡水泥占31％，能源及電力占24％。

原本台泥設定2025年，兩岸水泥營收占比要降至50％，但程耀輝表示，從2023年的擬制性回溯合併報表中，已經達標。對台泥來說，就是可降低對單一市場波動的影響。