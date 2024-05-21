不少女性都有過私密處感染的經驗，往往伴隨著搔癢、異味等症狀出現，對生活造成嚴重干擾。對此，新竹國泰婦產部主治醫師張瑜芹表示，想要保養私密處，不妨從日常食物著手，可多吃包括鳳梨、奇異果、蔓越莓、優格、大蒜及堅果。其中她提到，堅果富含許多微量元素，所含的維生素E還能預防陰道乾澀。

張瑜芹在個人粉專發文表示，女性的私密肌比較脆弱，一旦睡不好、穿不適合的衣服、或是清潔有問題，就很容易發生感染，導致搔癢或異味。並提供私密處保養日常菜單，推薦可多吃以下6種食材，提供給民眾參考：

●鳳梨、奇異果：高維生素C的水果可提升黏膜防護力，減少發炎，維持私密處的弱酸性環境。

●蔓越莓：有助於維持女性尿道與陰道健康，其中的前花青素可使細菌不容易附著在私密處。

●優格：所含的天然益生菌可維持陰道菌叢生態，平衡私密處ph值，但要選擇無糖的最好。

●大蒜：是超強抗菌食物，可抑制壞菌在陰道內繁殖，減緩發炎症狀，但記得用吃的，不是擦的。

●堅果：富含微量元素，其中的維生素E可預防陰道乾澀。

張瑜芹提醒，日常保養可多攝取上述這些食物，逐漸打造健康的私密處環境，但若已有私密處不舒服的問題，還是要趕快就醫檢查，千萬別等有症狀才吃這些食物。