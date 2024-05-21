麗清2023年營收84.73億元，受惠旗下LED車燈模組、頭燈控制器主要客戶訂單拉貨力道持續放大，加上麗清持續深化整體營業成本、費用等控管效益，挹注全年稅後純益3.11億元、每股稅後純益(EPS)2.83元，分別大幅年增9.03倍、8.43倍，2023年獲利改寫近五年新高。

麗清表示，隨著全球每台新車搭載LED車燈部件持續增加趨勢，且LED車燈持續朝向個性化、訊息溝通、先進駕駛輔助系統／自動駕駛應用等多種類需求，麗清仍積極深化既有知名LED車燈一階供應商業務合作，包括華域視覺、海拉、廣州小糸等客戶對於訂單拉貨皆保持暢旺，加上美國知名車廠客戶持續加大頭燈控制器產品訂單拉貨表現，挹注2023年全年LED車燈模組、頭燈控制器產品營收分別成長15％、70％。

此外，麗清透過持續調整訂單出貨結構，加上客戶訂單需求暢旺推升兩岸地區整體產能稼動率站穩一定水準等，挹注2023年全年毛利率、營業利益率較前一年度明顯提升至14.43％、4.18％。

麗清考量公司資本公積充沛且財務體質健全，經全體出席股東通過，2023年決議配發每股1.5元現金股利，為近五年配發新高，股利配發率53％，此外，2023年股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)分別達10.33％、4.15％，皆較前一年度的1.21％、1.07％提升。

展望2024年下半年營運，麗清維持審慎樂觀看法。麗清對於今年營運逐季成長深具信心，主要看好旗下一階(Tier 1)車燈廠客戶對於LED車燈模組訂單需求熱絡，以目前整體在手訂單保持一定水位，加上去年與客戶合作新機種專案陸續於今年啟動上巿交貨，有機會進一步增添LED車燈模組銷售，並創造銷售組合優化，另一方面，觀音廠產線已完成擴增計畫並持續提高產能稼動率，以因應美國知名車廠客戶頭燈控制器訂單需求持續擴大，可望進一步堆疊未來營運動能。