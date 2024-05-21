張安平表示，台泥正要翻開新的一頁，屬於全新的台泥的故事，也正要開始編寫。

張安平形容，「2023年台泥已交出一份收入多元、風險分散、創新綜效、充分金流的四足鼎立、健康穩健的財務報表。 」

台泥總經理程耀輝表示，2022年台泥合併營收是1139億元，其中兩岸水泥占68％，能源及電力占29％，其他占3％。來到2023年，土葡投資以擬制性回溯的合併報表來看，台泥合併營業額，就會變成接近1600億元，其中兩岸水泥的佔比，降至43％，土葡水泥占31％，能源及電力占24％。

程耀輝指出，台泥是透過歐洲的荷蘭控股新能源的NHOA公司，以及土耳其葡萄牙與非洲的公司，設在荷蘭就是希望能夠規避匯率的風險，就是自然避險，所以雖然土耳其這幾年有通貨膨脹跟匯率影響，經過台泥設計，對整財務上的影響都是可控的。在完成土葡擴大持股交割後，台泥正式全球建立四大水泥基地，對台泥帶來了穩定的淨現金流入。

程耀輝表示，荷蘭已經成為台泥海外發展的一個新的控股平台，發展低碳水泥，歐洲儲能和充電樁業務，目前歐洲的儲能業務，分別在澳洲英國美國南美洲秘魯，充電站分別集中在義大利法國西班牙葡萄牙。同時在台灣的台泥儲能業務，最近也進一步擴展到，荷蘭及大陸的杭州，和我們在歐洲的新能源公司相輔相成。