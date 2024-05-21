雲豹能源（6869）舉行業績發表會，可望成為台灣第一家自創新板轉一般板上市企業。

雲豹能源自2016年成立以來，營收屢創新高，旗下經營事業自太陽光電起步，逐步擴張投入儲能、風力發電、綠電交易、生質能發電、水處理等項目，進而領先同業啟動循環經濟、回收應用布局，以綠色能源、環境保護、循環經濟為三大發展主軸，建立長期穩健收益。

今年第一季合併營收為10.02億元，年增6.7％，創同期新高。受惠國內各大企業綠電需求遽增，第一季綠電交易營收成長強勁，年增率達478％，貢獻25％營收，成為集團持續、穩定營收來源。水處理工程營收也呈現倍數成長，年增291％，占總營收19％。

雲豹能源營運多箭齊發，近年各項業務皆取得顯著突破。在發電業務上，於台南北門建置全台最大128MW漁電共生場域已併網發電，且迎來養殖漁獲豐收，今年將持續開發建置新案場，同時也收購優良太陽光電案場。

在儲能方面，雲豹能源旗下兩座全台最大100MW單一儲能案場，預計於第二季至第三季陸續完工轉上線，將為台電提供dReg、E-dReg以及即時備轉等輔助服務，未來加入與錸寶科技攜手建置之60MW儲能案場，集團旗下自建儲能案場及營運服務代操整體容量為299MW／617MWh，市占率躍居全台第一。

售電業務則由旗下天能綠電為企業量身打造多元綠電轉供服務，包括全球半導體封測龍頭日月光投控、國際半導體大廠美光、電動機車大廠GOGORO、玉山銀行等知名企業皆為長期合作客戶。根據國家再生能源憑證中心最新發行憑證張數統計，今年5月天能綠電售光電憑證張數達1.1萬張，市占率39.4％，累計今年1月至5月20日止，所發放太陽光電之綠電憑證數量排名，天能綠電累計銷售逾5.1萬張太陽光電憑證，穩居售電第一名寶座，目標今年底累計綠電轉供簽約量為150億度，可望為營收帶來強勁成長動能。

雲豹能源將水資源視為綠色環保領域重要的一環，旗下子公司煒盛環科於雲豹入主後，取得標案之金額大增，集團統計，煒盛目前在手的污水處理標案平均投標金額為原本的9.5倍，從1億元增長至7.1億元，包括近期取得台北市濱江水資中心98.88億元案、迪化污水處理廠委託操作維護第七期暨設備更新36億元案、桃園國際機場西側污水處理及自來水儲水加壓站26.5億元工程等大型標案，未來將結合母公司儲能與綠電等綠能環境工程規劃，持續為集團帶來中長期穩定挹注。

雲豹能源低碳永續布局清晰，除了深耕再生能源領域，更投資水處理、生質燃料發電、電動自行車、100％再生塑膠袋、智慧養殖、生物分解技術等；這些投入，都促使雲豹能源在全球永續浪潮中立足。

因應國際淨零排放趨勢，雲豹能源今年跨足海外市場，進軍日本、越南、菲律賓、泰國、印尼等市場，發展太陽光電、離岸風電、儲能等業務，藉由複製台灣專業一站式整合服務成功經驗，推進集團整體獲利，布局亞太區循環經濟。