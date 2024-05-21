文化部長李遠（小野）新官上任第一把火，將推動文化幣領取資格下修，至少3歲，意即從16～22歲青年可以領取一年1,200元文化幣，擴大到13～22歲，讓國中生有領取資格，刺激消費擴大市場。文化部也將鼓勵企業贊助，以ESG之名，發動企業界投資文化。

李遠強調，政府應該扮演文化的鼓吹者，透過預算和鼓勵閱讀、舉辦展覽，影響國民對文化的嚮往。如果文化幣的使用可以讓年輕人覺得文化是一種流行，政府就應該鼓吹推動。

李遠希望三管齊下，包括政府編列預算、文化幣領取降低年齡、企業贊助更多。李遠表示，對文化有興趣的企業不少，只是許多不明白投資文化對企業的好處。他擔任紙風車文教基金會董事長多年，認為可以仿效紙風車作法，鼓勵企業家指定故鄉學子或偏鄉的文化幣加碼，增加文化感染力。

李遠指出，相較於法國、美國等，台灣的影視教育大學才起步太晚了。文化幣領取年齡降低，希望可以從小培養藝術的品味和美學的感受力。現在的小孩子很早就被電玩、手遊吸引，逐漸遠離書本，希望透過文化幣引導他們親近文化。