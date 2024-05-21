中捷21日驚傳駭人聽聞持刀隨機砍人案，20歲洪姓護理生，選在520總統就職當天，搭車北上入住台中西屯區汽車旅館，今天在中捷車廂內持3把刀傷害2名男乘客，過程中也造成自己受傷，親友向本報表示，洪男長期熱衷政治，又對廢死議題相當關注，疑似刻意選在總統上任第二天犯案，目的就是要引起社會關注，對此警方不願證實。

親友表示，洪男雖然患有精神方面疾病，不過對於政治卻是相當熱衷，尤其是廢死議題，更有自己獨特見解，520當天他在高雄準備1把菜刀及2把尖刀，搭車北上台中，入住西屯區1家汽車旅館，並在總統就職第二天犯案。

據了解，洪男擁有護理專業，對於藥物相當熟悉，因此犯案前服用大量藥物，讓自己陷入思慮不清、頭暈等狀況，進入中捷第二車廂後，即拿出刀子執行「隨機攻擊」，釀成2名乘客受傷，希望藉此喚起社會大眾對於廢死議題的關注。

然而洪男受傷後由救護車送醫，當下他不斷大喊「我不想死」，不過就醫治療時，又情緒崩潰懊悔表示「趕快判我死刑」，心態強烈反差，也顯現其精神狀態已經出現嚴重問題。

警方表示，洪嫌受傷目前仍戒護就醫治療，檢察官下午到事發中捷車廂勘查，已將全案列殺人未遂偵辦。