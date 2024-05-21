南非出生現居英國的正妹網紅貝黛芬（Belle Delphine），5年前因為將她「泡過的洗澡水」賣給網路粉絲「聞香」，因此一炮而紅，更在網美界掀起一陣熱潮。近日，她上網爆料第三方支付平台PayPal無預警凍結她的帳戶，還將她賣洗澡水賺來的9萬美元（約新台幣290萬元）私吞。

根據《Business Insider》報導，網紅貝黛芬在2019年作為一名Coser和模特兒在IG上吸引大量粉絲追蹤，粉色假髮與貓耳成為她的象徵性裝扮，當她宣布以一瓶30美元（約台幣970元）的價格出售洗澡水後，這類「原味商品」的噱頭意外地掀起熱潮，當年則創下短短3天賣掉數百瓶的紀錄。

然而，貝黛芬最近在社群平台X上發文爆料，過了5年後她販賣洗澡水的收款帳戶遭PayPal無預警凍結，並且沒收了帳戶裡的9萬美元。爆料文章藉由她的200萬名粉絲推波助瀾，迅速在社群上瘋傳。

但也有人質疑她違反了PayPal服務規範。報導稱，PayPal僅在美國境內允許成人與色情類商品銷售，但貝黛芬的事業設在英國。

過去的規範是只要違反政策，PayPal一次可以祭出2500美元罰款，而貝黛芬可能每賣出一瓶洗澡水就算違規一次。不過，PayPal的一名發言人堅稱，他們的支付平台大約在一年前就取消了這項罰則。

多家媒體向PayPal詢問相關情況後，截至Business Insider刊出報導的5月21日，貝黛芬已經收到了9萬美元退款。但她仍強調表示，她並沒有違反任何程序，假如她不是有這麼多粉絲支持的的網紅，PayPal就根本不會把錢還給她。