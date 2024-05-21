「男神」柯震東擔任國民服飾品牌瞬涼登峰衣代言人2年，業績狂飆、討論度炸裂，粉絲還將台北東區、信義區稱為「最能夠巧遇柯震東」的地點，在社群平台Threads上三天兩頭就被曝光「柯震東巧遇」照，流量男神當之無愧！21日品牌再曝光代言人柯震東為新品拍攝時尚大片，雖然滿身肌肉包緊緊，但露出的一雙大長腿與寬闊肩膀仍讓粉絲「垂涎」不已。

柯震東分享對具備充氣頸枕功能的四代瞬涼登峰衣感到驚訝：「對於經常交通、移動的我來說，這個新設計很方便，可以不用另外帶一個難以收納的頸枕！」粉絲則說「這個頸枕感覺像24小時被柯震東環抱」。

柯震東為代言品牌拍攝形象照曝光。（圖／MAJOR MADE 提供）

柯震東再化身「國民依靠」。（圖／MAJOR MADE 提供）

柯震東近期作品屢創好評、話題不斷，憑藉九把刀導演電影《請問，還有哪裡需要加強》入圍台北電影節最佳男配角，以電影《功夫》首度踏上坎城，在台劇《愛愛內含光》帥翻天的魅力演出被網友封為「國民炮友」，台劇《不夠善良的我們》因不夠勇敢成為人人罵爆的「國民俗仔」，演技備受讚揚。他與許瑋甯在《不夠善良的我們》姊弟曖昧情備受網友喜愛與討論，被問到若追像Rebecca這樣的姊姊，會推薦什麼穿搭？柯震東立刻代言人上身，笑說：「這次的充氣頸枕外套就很適合，可以適時地給姊姊依靠！」