P. LEAGUE+ 21日公布2023-24賽季例行賽年度數據獎項，本季曾單場送出19次助攻的新北國王林書緯，拿下本季助攻王，而有「新竹曼巴」稱號的新竹御頂攻城獅洋將艾夫伯，透過多元的進攻手段斬獲得分王。

PLG官方指出，林書緯本季成為聯盟第2位達成生涯500助攻里程碑的球員，今年3月17日作客台北富邦勇士，更創下單場19助攻聯盟新猷，「助」人為快樂之本的他，也以平均6.7助攻「助」自己拿到年度數據獎項。

本季加盟攻城獅的艾夫伯，在PLG只花22場就達到生涯500分的里程碑，更曾在4月30日單場狂轟44分，助隊收下勝利級確定晉級季後賽，個人多元進攻手段在場上讓對手防不勝防，以平均每場23.0分拿下得分王。

都是第2年打PLG的桃園璞園領航猿洋將沃許本、新北國王洋將曼尼高，分別獲得了籃板王、抄截王，沃許本是領航猿搶下例行賽龍頭的助力之一，平均每場13.2籃板除了榮膺籃板王，加上平均得分21.9分，預料是年度洋將熱門人選；曼尼高本季達成生涯200抄截，為聯盟第一人，平均2.8助攻2連霸PLG抄截王。

以例行賽第2闖進季後賽的福爾摩沙夢想家，外援吉爾貝克本季曾單節送出4阻攻、追平聯盟例行賽球員單節阻攻紀錄，也曾有過單場8阻攻創下個人生涯新高，本季亦成為聯盟首位達成生涯200阻攻的球員，平均每場2.5阻攻蟬連聯盟阻攻王。