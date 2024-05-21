A Singapore Airlines Boeing 777-312(ER) aircraft (9V-SWM) operating flight SQ321 from London (LHR) to Singapore (SIN) hit an air pocket and made an emergency landing at Suvarnabhumi Airport, Bangkok (BKK) at 3:34 pm today. Initial reports indicate 20 people were injured.… pic.twitter.com/G4TH7Vs2xX — FL360aero (@fl360aero) May 21, 2024

致命班機！新航死亡亂流驚悚瞬間！ 空姐拋飛撞艙頂 乘客尖叫祈禱

（19:15更新--死傷更新、新航飛安紀錄）泰國多家媒體報導，新加坡航空（Singapore Airlines）一架班機今天（21日）從倫敦飛往新加坡途中遭遇惡劣天候緊急降落泰國曼谷，路透社報導，機上229人，至少1死30傷。中國大陸央視引述泰國媒體報導，死者已增至2人。

新加坡航空SQ321號航班21日下午迫降泰國曼谷過程導致機上人員死傷。圖為航機在曼谷機場跑道情景（圖／路透）

泰國曼谷機場發言人並未即時確認航機是否為緊急迫降，但醫療團隊已待命。新航透過社群平台發布聲明證實，這個航班乘客211人、機組員18人，途中遭遇激烈氣流改降泰國曼谷，此一狀況導致至少1名乘客死亡，多人受傷。泰國部分媒體報導，傷者超過30人。社群平台轉載的照片顯示，曼谷機場跑道有大批警消醫護待命，機艙一片凌亂。

英國《每日快報》報導，這架航班編號為SQ321，執飛機型為波音777-300ER，航機編號為9V-SWM，倫敦時間周一（20日）晚間10時38分從英國倫敦希斯洛機場起飛，原定新加坡時間傍晚6時10分左右在樟宜機場降落。

Singapore Airlines flight #SQ321, operating from London (Heathrow) to Singapore on 20 May 2024, encountered severe turbulence en-route. The aircraft diverted to Bangkok and landed at 1545hrs local time on 21 May 2024.



We can confirm that there are injuries and one fatality on… — Singapore Airlines (@SingaporeAir) May 21, 2024

航程尚餘90分鐘之際，這架飛機遭遇亂流，機上宣布進入緊急狀態，航機緊急轉降曼谷，豈料降落途中發生狀況。航機在曼谷時間下午3時45分左右於曼谷機場緊急迫降。

新航透過聲明表示，謹向死者家屬表達最深切的哀悼之意，當務之急是要為機上所有乘客與機組員提供一切可能的協助。

Singapore Airlines,One dead after severe turbulence forces flight from London Heathrow to land in Bangkok(Singapore Airlines SQ321) 2105024 / Singapore Airlines, één dode nadat ernstige turbulentie de vlucht van Londen Heathrow naar Bangkok dwingt (Singapore Airlines SQ321) pic.twitter.com/ZhYsgqId97 — john l (@Maeestro) May 21, 2024

新航官方網站顯示SQ321航班路線變更。（截自新加坡航空官網）

路透社報導，泰國警方說，醫護人員已登機評估人員傷情，但暫未確認傷者人數，部分為受傷的乘客已經下機。

根據飛航安全網（Aviation Safety Network）紀錄，新航成立以來總共發生7起事故，最近一次造成人員死亡的事故發生於2000年10月31日，當時波音747執飛的SQ006航班深夜從台灣桃園機場起飛時遭遇象神颱風來襲造成的暴雨，在能見度不佳的情況下，航機誤闖施工維修中的跑道，起飛失敗，機頭撞地，機身斷成三截翻覆，油箱破裂起火導致機身爆炸，導致79名乘客、4名機組員罹難。