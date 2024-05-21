台中捷運今(21日)驚傳隨機傷人事件，一名疑患思覺失調症的20歲洪姓男子持刀刺傷3人，消息傳出震驚社會，令大眾想起當年鄭捷北捷行兇案。胸腔科醫師蘇一峰對此表示，其實很多的研究都指出，暴力報導會增加心智未成熟者的模仿效應，當年輕人看到，國會中擒抱搶東西的被大家稱為英雄，爬高摔下來的被當作烈士，被捧成抗中保台黑熊老師，心中就會有種衝動，恨不得自己也做些什麼，更認為暴力行為是英雄誕生。

名嘴歷史哥李易修指出，從兇嫌的臉書大頭照，看起來其青少年開始的政治色彩就相當強烈與鮮明。他質疑，本日同時民進黨及其眾多側翼團體，在立法院策動青年進行激烈的政治抗爭，價值觀偏差與失控的苦果，煽動青年走上偏執道路的政客，是否難辭其咎？

「其實很多的研究都指出，暴力報導會增加心智未成熟者的模仿效應！」蘇一峰今(21日)發文強調，當年輕人看到，國會中擒抱搶東西的被大家稱為英雄，爬高摔下來的被當作烈士，被高舉抗中保台黑熊老師，「心中就會有種衝動，恨不得自己也做些什麼，認為暴力行為是英雄誕生...」。

網友表示「還有228國家紀念館館長、228基金會執行長楊振隆當年怎麼對待他的老師...」、「當年的紅衛兵就是這樣來的」、「上行下效」、「剛好又是黨的支持者」、「學長請勿污名化年輕人，他頂多算塔綠班，謝謝」、「我還以為是沒趕上青島東路面試會場，只好憤而轉往中捷洩憤」、「所以才會又有學生（也不知道是不是真的學生）搶著要黨的9萬」、「太陽花過去10年了，現在還是有很多年輕人想效仿，想出名」。