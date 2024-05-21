新任環境部長彭啟明今指出，將聯合各部會推動「綠色成長戰略」、開放經濟部與公民團體推薦專家、學者參與四接環評審查、檢討空品標準，朝世界衛生組織（WHO）目標邁進、規範特定太陽光電需環評，並強調欲讓碳費先行，亦會參考美國租稅抵減、日本氣候債券，找出適合台灣的「蘿蔔政策」。

彭啟明21日召開「部長與記者有約 談環境部業務展望」記者會，他表示，將啟動「綠色成長戰略」，包含綠色金融、淨零科技、綠色＋數位轉軸轉型、綠色醫療、能源轉型、增加碳匯，未來將與數發部、衛福部、國科會、經濟部、台電、財政部等各部會一起規畫、發布，任內也會讓碳定價走到下一個層次，藉此修正國家淨零路徑。

他進一步指出，從徵收碳費到碳稅將耗費很大成本跟時間，個人更期待碳費制度完成的下一階段，能走到總量管制與排放交易，以創造更積極減碳。

針對外界關切的碳費費率，彭啟明強調，因涉及碳費費率審議會，他無法決定碳費收多少、何時收，但目前已經預告碳費3項子法，最快8月底前公告，亦相當認同碳費先行的想法，會先讓碳費往前走。雖然很多本土企業內部碳定價已收到300美金，但國內內銷型產業會有壓力，環境部也會考量其立場、多方溝通。

他也表示，台灣推動減碳用碳費當棍子，沒有紅蘿蔔，日本發行氣候債券、美國租稅抵減將是值得參考的案例，未來會找出適用於台灣的蘿蔔政策，想辦法讓棍子、蘿蔔一起發揮效用。

針對四接議題，彭啟明表示，台電申請展延到7月31日，屆時將召開專案小組初審會議審查，會邀請經濟部或開發單位、公民團體各針對「海洋生態」、「操船安全」及「港埠營運」推薦專家、學者各1名、總共6位能參與審查。而且不論支持或反對的民眾或團體，都可以依規定報名旁聽，並在會中陳述意見，提供給環委參考。

至於太陽光電環評，他表示，規畫位於國家公園、野生動物保護區等敏感區位，以及位在山坡地設置一定規模以上的太陽光電應實施環評，預計6月預告草案，12月底前完成發布。另因外界要求加嚴空氣品質標準，環境部會著手檢討如何分階段達到WHO所訂空氣品質目標。