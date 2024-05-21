台南520掀起結婚熱潮，台南民政局統計，昨日（5/20）一天內共有284對新人登記結婚。台南戶政事務所特別佈置浪漫結婚拍照專區及手拿板供民衆拍照留念，也準備精美禮品為新人祝賀。台南市長黃偉哲表示，市府透過政策補助、戶政事務所佈置等巧思，努力將台南打造成如葉石濤所述的好地方。

台南戶政事務所在昨日（5/20）共迎接284對新人登記結婚，新人取520諧音「我愛你」的浪漫寓意以做特別紀念。台南市府說明，臺南市各戶政事務所不僅特別佈置了浪漫結婚拍照專區及手拿板供民眾拍照留下珍貴回憶，還準備了許多精美小禮物，以祝福即將步入婚姻殿堂的新人們。市長黃偉哲則表示，婚姻是人生中的一個重要環節，他祝福每一對新人，希望他們能攜手共渡人生的每一個時刻，相互扶持、相濡以沫。

台南民政局統計指出， 5月20日當天共有284對新人完成結婚登記，其中7對為同性結婚。登記對數前三名的地區分別為永康區39對、安南區33對、府東區32對。

台南市長黃偉哲表示，臺南市政府致力於鼓勵結婚、生育，推出多項相關政策，例如提高生育獎勵金、育兒津貼、托育補助，以及在戶政事務所設立精美背板或彩繪結婚拍照專區，為新人們留下美好回憶。黃偉哲強調，希望將臺南打造成一個如葉石濤所說「適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」。