52歲大陸歌手汪峰和影后章子怡結束8年婚姻，近來傳出有新歡，身分被起底是在抖音擁有百萬粉絲的網紅李巧（森林北）。對此，早年和他曾經未婚生下一女的模特兒葛薈婕，忍不住又在網上嘲諷開嗆。

汪峰情史豐富，過去曾與葛薈婕有過一段情，未婚生下女兒「小蘋果」，汪峰選在520這天發文官宣熱戀中，葛薈婕直播中公開表示，有些東西應該好好藏起來，卻選擇公開：「那不就讓我蹭了嗎？那咱不蹭幹什麼呢？他既然要官宣，那我們就蹭了」。

在提到汪峰新歡森林北時，葛薈婕更是完全不避諱蹭汪峰流量，火力全開直酸：「森林北愛怎麼喜歡老汪那是她的事，再怎麼著也是我妹」、「子怡姐姐那個時候，我直播間有將近20萬人呢，今天才4000人，不行啊這森林北」。

葛薈婕大方承認自己就是在蹭流量，有流量就能多賺點錢，不忘吐槽賺錢也是花在汪峰的孩子身上：「老汪辛辛苦苦弄得流量該蹭還是得蹭，蹭完流量賺好錢給孩子花，因為現在他孩子也挺多的，不知道他還有沒有下一個孩子，咱們先給自己的孩子存點儲蓄金出來」，直言自己並未分到汪峰多少錢，不忘提醒若未來要分財產，記得給她女兒小蘋果多分點。