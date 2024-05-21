基隆殺人未遂犯搭客運逃亡，最新緊急查緝專刊曝光，藏匿地點恐「全台各地」。（圖／翻攝畫面）

基隆殺人未遂犯搭客運逃亡，最新緊急查緝專刊曝光，藏匿地點恐「全台各地」。（圖／翻攝畫面）

基隆市有名39歲簡姓男子因犯下殺人未遂案，在安樂區某醫院接受監護處分，不料，19日趁隙逃離，據悉簡男已於當日下午在基隆市安瀾橋一帶，搭乘國道客運離開基隆前往台北市，不過，最新消息指出，簡男19日搭乘公車到台北市南京三民站下車；警方稍早再公布最新緊急查緝專刊，並指出可能出沒藏匿地點為「全台各地」。

基隆市警察局21日上午與基隆市政府大動作召開記者會，警方表示，簡男於19日上午11時許，出現在市區愛四路一帶，後來坐上公車往八斗子方向離去，不過，簡男於下午2時左右，在基隆市義一路、信五路口搭乘公車往八斗子方向而去，不確定坐到何處下車。但在下午4時左右，於基隆市安瀾橋一帶，又搭上了國道客運公車，往台北市方向離去。

據查緝專刊上的內容可知，簡男身高172公分，身著白上衣、黑色長褲，穿著長袖方格紋襯衫，簡男身上無財物，未使用手機，病況為思覺失調症（幻聽），警方也指出，簡男可能出沒藏匿地點為「全台各地」，警方也表示，簡男具有精神病例，及有攻擊性，所犯罪行為是殺人未遂，查緝時請注意安全，通緝罪名是準脫逃罪。

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