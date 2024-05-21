此外，此次股東會亦進行全面改選董事（含獨立董事），董事長譚明珠續任董事長，依公司章程規定，票選出董事四席及獨立董事三席，新當選之董事包括譚明珠、譚偉傑、彭嘉明、王年清、獨立董事包括許文昉、王志隆、官志亮擔任，新任董事（含獨立董事）之任期三年，自2024年5月21日至2027年5月20日。

聯寶2023年合併營收達5.54億元、營業利益達0.46億元、稅後純益5,000萬元、每股稅後純益1.69元。展望2024年下半年，聯寶仍專注擴大磁性元件及無線充電兩大業務接單動能，持續深耕關鍵技術核心、供應鏈良好管理、以及深化客戶業務合作黏著度，隨著磁性元件、無線充電業務下半年出貨陸續放大，挹注未來整體營運表現，同時，因應國際淨零永續趨勢發展，聯寶於2023年起積極接軌國際ESG永續，預計今年將簽署科學基礎減量目標倡議（SBTi）承諾，設定減碳行動，並持續透過製程改善、能源轉換及循環經濟，落實減碳計畫，強化聯寶綠色影響力。