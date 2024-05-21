總統賴清德今（21）日下午會晤聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）伉儷訪問團時表示，台灣與聖文森國在疫情期間相互扶持，也針對疫後復甦工作、婦女賦權以及青年就業等重要議題，持續加深合作，提升邦誼。感謝聖文森國對台灣的重視和支持，期盼未來兩國持續在國際上攜手努力，為全球繁榮發展做出更多貢獻。

賴清德致詞時表示，過去幾年來，灣台與聖文森國的交流越來越密切，像是在基礎建設、農業、公衛以及資通訊等領域，合作成果都非常豐碩。兩國不僅在疫情期間相互扶持，也針對疫後復甦工作、婦女賦權以及青年就業等重要議題，持續加深合作，照顧人民、提升邦誼。

他提到，上個月初，台灣發生震災，聖文森國政府和民間都在第一時間向台灣人民慰問致意，並且提供人道賑濟支持，他要再次表達最深的感謝。賴表示，聖文森國對台灣的重視和支持，也展現在國際場域。除了龔薩福總理親自在聯合國大會，為台灣的國際參與仗義執言，聖文森國政府也在世界衛生大會（WHA）等國際場合，為台灣發聲。期待未來兩國能持續在國際上攜手努力，為全球繁榮發展做出更多貢獻。

龔薩福致詞時表示，兩國邦誼具有戰略性意義，但也立基在原則及相互尊敬之上。在外交政策方面，他們絕對不會因為任何外來力量的干預而動搖。龔薩福指出，中華民國台灣是聖文森國重要的盟友，兩國雙邊關係強健，即使面對各種風雨都不曾動搖。

他要感謝中華民國台灣對聖國許多基礎建設發展計畫的協助，聖國人民都非常感念台灣的慷慨付出。此外，兩國不論是學生、農民甚至是婦女賦權方面累積出的交流和進展，都深深烙印在聖國人民心中，也希望未來能持續推動雙邊合作計畫。

訪賓包括國會參議員包夏琪（Shackell Bobb）等，由外長林佳龍、駐聖文森國大使范惠君及聖文森國駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。