許多民眾都會使用市民專線1999進行陳情。一位網友近日發現，台南市一間寵物店使用鐵皮當成外牆圍住騎樓，他在2月撥打1999專線陳情後，相關單位卻沒有任何動作，至今鐵皮還是立著阻擋行人通行，讓他忍不住質疑，「打1999根本沒用對吧？」，貼文曝光後引發熱議，有內行人則說明，鐵皮應該是寵物店隔壁建案所立，所以要等到施工完成後才會拆除。

原PO在PTT發文表示，該間寵物店使用鐵皮擋住騎樓的一側，他2月時撥打1999市民專線陳情，對方說會轉接工務局，還詢問是否同意工務局跟他直接聯繫，他也同意了，「現在5月底了，鐵皮還是在，工務局也從來沒打過電話聯繫我，打1999根本沒用對吧？」

對此，許多人紛紛回應，「去台南1999線上平台通報，拿案件編號還比較有得追蹤」、「繼續寫，他們絕對會回的，你1999八成碰到爛承辦，記得市長信箱順便提1999沒回覆你，那承辦會被盯」、「騎樓在台南就無法處理，只好裝死，不然一些小東西1999很快的，像我之前報修路燈和消防栓，都是幾個小時內就處理好」、「騎樓這種我覺得應該處理不了，上一個在台南要淨空騎樓的人，後來失敗跑去當總統了，給你參考」。

另外也有人指出，原PO指控的鐵皮應是隔壁建案施工時立起來的，「看各個年度的照片，這個應該是隔壁房屋拆除的施工圍籬，在拆除完畢之後還沒有拆掉吧，如果隔壁要動工蓋房子，圍籬就不會被拆」、「如果是建案，那應該要等到建案蓋好才可能拆了，是說空地臨路那邊沒圍嗎？正常也都會圍起來才是，然後會張貼建照資料」。