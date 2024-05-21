「F.I.R.飛兒樂團」前吉他手阿沁的老婆花花（李汶靜）今年3月因持有大麻遭到逮捕，沉寂一陣子之後，她透露會繼續分享生活和照顧家庭。今（21）日花花大解放，曬出在雪地裡穿著比基尼的火辣照片，令不少網友驚呼：「這位媽媽真的不要這麼逼人」。

花花在IG曬出在日本輕井澤的雪地美照，她穿著一套淺咖啡色比基尼解鎖豐滿上圍、蜜桃臀，大秀零贅肉，完美S曲線。花花開心表示：「雪地比基尼人生成就解鎖，一直很想嘗試這種畫面，但帶孩子出來旅遊變數很多，常常就必須犧牲一些想拍的畫面，還好這次硬著頭皮衝了，留下這些珍貴的照片」。

花花表示畢竟自己也滿30歲了，直言：「不知道下次看到雪是什麼時候？30歲的二寶媽，能拍一次是一次」她透露照片中她的體重大概是35、36公斤左右，是她覺得還算健康的體重，她坦言：「但那時候也是硬把自己吃肉，沒有健身，線條就沒有那麼好看，決定要暫時不管體重，先來好好吃飯、好好健身，讓你們看到更好的我」。

辣照一曝光，網友讚嘆：「超美」、「實在太辣了啦！」、「太厲害了，好冷好冷」、「身材太好」、「花花好美」，花花也透露一系列照片，是由老公阿沁掌鏡。而有網友好奇詢問：「姐，哥會讓你這樣穿嗎？」她則霸氣表示：「他沒辦法管，穿什麼衣服是我的自由！」

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