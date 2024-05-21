32歲香港女星（Joey Wong，暱稱：JW）與身家12億港幣（約新台幣49億元）的化妝品集團太子爺葉韋彤（Tarzan）穩定交往近7年，然而，1年多前男方被爆出家族生意破產後，當時王灝兒還為愛喊出「不離不棄」，如今卻無預警宣布單身，令網友相當震驚。

王灝兒今（21）日在社群曬出生活影片，寫下「生活很美好，我會沒事的」，但影片中卻註明一段文字，「經歷了13年的感情，幾乎忘記了單身是什麼感覺」，疑似在宣布恢復單身的消息，引起外界熱烈討論。

王灝兒突傳分手消息。（圖／IG@jwchubz）

不過，也有網友認為，王灝兒與葉韋彤才交往近7年，怎麼會是13年的數字，於是推測其13年間可能都有對象，暗示在感情中鮮少有空窗期，加上影片都是與友人出遊的花絮，也許只是想記錄下難得單身的時刻。

事實上，王灝兒出道後感情生活就備受關注，先前曾與鄧紫棋的現任富三代男友Mark交往，但兩人疑似不歡而散，分手後Mark還在社群暗指王灝兒為錢與葉韋彤交往，但王灝兒則表示，不以經濟條件為交往的優先選項，如今感情生活相當低調，兩人最後能否步入禮堂，令外界相當好奇。