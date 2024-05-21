台北台新戰神成軍首年就闖進T1聯盟總冠軍賽，首場賽事5月24日於客場出發，5月30日系列賽第3場回到主場，球隊21日宣布門票販售資訊，本季在台北大巨蛋以三分球率先得分的戰神射手黃聰翰，半開玩笑希望自己能像球迷說的「場場骰到六」，幫助球隊拿下勝利。

台北戰神2023-24賽季季後賽首輪以第4種子「以下剋上」力退上季冠軍、例行賽聯盟第1新北中信特攻，爭取到和台啤永豐雲豹爭奪總冠軍的機會，例行賽雙方對戰7場、戰神取得3勝，其中兩場比賽，曾是台啤一員的黃聰翰更有20分的好表現，面對昔日隊友變成戰友，黃聰翰透露相當期待場上切磋，「彼此很了解對方，面對高強度的總冠軍賽，就是比誰手感好，能展現良好攻守效率，拿下比賽。」

季後賽首輪黃聰翰尚未完全火力全開，也讓他不太滿意，他相當感謝教練團持續給予信心，「幸好最後一場有回穩，順利幫助球隊拿下勝利，期盼接下來的賽事自己的狀況能更好。」他更自嘲說：「希望自己能像球迷說的場場骰到六，幫助球隊勝利才是最重要的。」

戰神隊史首次冠軍賽，同時也是職籃二年級生曹薰襄的第一次，將迎來高強度戰役，也曾是台啤隊一員的他，面對台啤永豐雲豹季後賽首輪以3連勝之姿拿下冠軍戰門票，陣中又有NBA資歷的卡森斯，曹薰襄認為不能未戰就怯戰，「勇於對抗保持競爭力，是我們首要準備好的心態。」他也特別提到，團隊的優勢在於不服輸的拚戰精神，「季後賽的比賽中，無論我們落後多少，我們都相信彼此，一起將分數追回來。」

台北戰神表示，歡慶球隊成軍首年前進冠軍賽，主場購票優惠再升級，凡學生族群及設籍台北市市民可享預售票限區77折優惠、現場購票8折，還有預售票買3送1戰友同行價；現場購票還有限定5月30日星光票5折優惠，另有台新卡友、新光卡之新光三越聯名卡限區限量9折，眾多方案力邀戰友一起拚戰挺戰神，捍衛主場勝利。

台北戰神總冠軍賽票價分為戰神席VIP第一排5,500元、第二排4,500元、泰神席2,800元、戰神之矛A區1,200元、戰神之盾B區1,000元、2F戰神之鎧分區為800元及500元，3F輪椅席250元，身心障礙/敬老票1F、2F各區皆為票價半價優惠，於22日上午11點開放季票球迷優先購票，同日下午5點半全面售票，戰友們可於FamiTicket全網購票網、全家便利商店FamiPort機台購買。

台北台新戰神2023-24賽季總冠軍賽主場賽程。（台北台新戰神提供）

台北台新戰神主總冠軍賽主場，凡購買G3、G4一樓區域皆可獲得「WE FIGHT 應援毛巾」。（台北台新戰神提供）

歡慶超狂戰神「777」最強時刻，台北台新戰神前進冠軍賽主場購票優惠再升級，凡學生族群及設籍台北市市民可享預售票限區77折優惠，還有台新卡友優惠。（台北台新戰神提供）

台北台新戰神總冠軍賽，預售票買4送1戰友同行價，號召揪團進場挺戰神。（台北台新戰神提供）