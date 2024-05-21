新任法務部長鄭銘謙上任後，法務部21日公布「天下第一檢」台北地檢署檢察長、高雄高分檢署檢察長2個職缺，且說明檢察長遴選時程，請新任檢審會提名2倍即4位檢察長入圍名單，將於6月1日上任的新任檢審會9名票選委員隨即公告，向全國檢察官及各界徵詢遴選4名檢察長人圍名單，4人名單將於6月7日對外公告。

新任檢審會票選委員表示，依法務部公告，檢審會訂於6月14日開會審議檢察長遴選人事案，因作業期程適逢兩屆檢審委員交接，新一屆於6月1日上任，經兩屆票選檢審委員同意，本次作業自5月21日開始公告訊息，正式受理報名(含推薦)期間則為6月1日起至6月7日下午5時30分截止。

9名票選委員將受理檢察長候選人之報名或推薦。若推薦他人者，建請具名推薦並加註事先已徵詢本人有無意願，票選檢審委員亦將逐一確認本人有意願始納入，如本人表示無意願者則不予納入。

9位票選檢審委員將於6月7日上午10時許，第一次公布當時彙總之全部候選人名單、其現職及司法官期別，供全國檢察官檢視有無遺漏及正確性。同日下午17時30分許截止報名後，票選檢審委員將盡速公布最後彙總之全部候選人名單、其現職及司法官期別。逾截止期間始向票選檢審委員報名之候選人，依法雖仍具有候選人資格，但其有無規避全國檢察官公評及廣徵意見情事，將列入票選檢審委員審酌考量之範圍。

9位票選檢審委員將自6月8日至6月13日，向全國檢察官及各界廣徵意見，並訂於6月13日召開檢審會前會討論入圍名單，並翌日14日上午檢審會提出9位票選檢審委員之建議入圍名單，提請全體檢審委員討論。

票選檢審委員表示，受理報名及推薦方式，請以電子郵件或Line傳送報名表予票選檢審委員，格式不拘，但須包含姓名、現職及服務單位；有提供適任檢察長之事蹟或資歷尤佳。推薦他人者，建請具名推薦並加註事先已徵詢本人有無意願。如已向高(分)檢署人事室報名者，毋須再向票選檢審委員報名。