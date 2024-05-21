「鄭捷事件」21日滿10周年，國民黨新北市議員林國春舉行「江子翠喋血悲劇十周年悼念暨反廢死音樂會」，不少民眾、同黨新北市議員也都到場獻花致意，板橋區嵐翠里里長林彥綱表示，鄭捷事件發生時，里民很緊張、非常有感覺，到現在都難以忘懷，大家認為有安全的環境很重要，在任何場地都要有遠離恐懼的自由。

對於反對廢除死刑，他表示，法律本來就是最後一道防線，要能夠維持安定的社會，保持良好的生活環境，這是大家的期許，希望政府不要廢除死刑。