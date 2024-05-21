台泥董事長張安平今在股東會，分享推動綠能辛苦之處，許多案場都要跟地方談，但不是那麼順利。(王玉樹攝)

新總統賴清德走馬上任，宣示啟動第二次能源轉型，擴大發展多元綠能。但是積極推動綠能的台泥董事長張安平、森崴能源董事長郭台強，今都談到推動的困難。其主要是面臨地方抗爭，每個案場都要協調，不是那麼順利。另外地熱、海洋溫差發電量體還不大，也需要多做研究。

賴清德多的二次轉型，除了太陽光電、風能外，還包括加速地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源開發。張安平以公司實際推動經驗表示，國家政策雖談綠能，但實際相當辛苦。台泥每個案場(綠能、儲能)都要跟地方談，不是那麼順利。

台泥前進台東開發「紅葉谷綠能溫泉園區」，地熱發電裝置容量僅是嚐試性的1MW(1000瓩)。張安平說， 紅葉的三個井都已打下去，月底機器會陸續到，但量不會太大。而台灣地熱主要是淺層約1.5公里，量體比較散。

另外台泥也在建置首座MW海洋溫差發電，可是要看到效益也還早。張安平直言，溫差單獨發電不見得可以賺錢，但如果能與深層海水冷能發展結合，是可能可以賺錢。他認為，雖然台灣四周環繞海，可是海洋溫差發電需要環評，也還需要多研究。

郭台強則是在股東會上指出，任何人都不願在住家旁設立電廠，但台灣發展半導體、建置AI，都需要大量電力，現在新能源發展，業者主要會面臨抗爭問題。若無法突破設置障礙，是否能趕上經濟發展需求，將是主要擔憂。

他期望新行政院長卓榮泰能支持協調與修法，促進新能源項目的推進，只有政府大力支持，才能讓業者放心推動下去。