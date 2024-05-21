康橋校車又出事！文山隧道內打滑自撞 2學生受傷送醫。（翻攝畫面）

今21日晚間18時許，臺北市文山區文山隧道發生一起重大車禍，一輛康橋校車自撞山壁，造成現場2人受傷送醫，詳細情況有待警方調查釐清。

警消表示，康橋秀岡校區交通車南港A線駕駛17時56分回報，於信義快速道路，文山隧道內，不明原因打滑，發生車輛碰撞隧道內左側之狀況，車上共8生，現場初步確認，其中兩位學生受輕傷，18時20分，兩位受傷學生由交通隊協助載至台北醫學院就醫。其餘6位學生與駕駛於現場等待救護人員，後續救護人員檢傷若無問題之學生，意識清楚，不需送醫，將安排由已到現場準備的接駁車後續載回原站點。

警方表示，60歲寧姓司機駕駛康橋校車，沿信義快速道路南往北行駛至近文山隧道北側出口處，疑因駕駛失控撞擊內側隧道壁而肇事，之後滑行停放於隧道外路肩不影響交通處所。經員警趕往現場處理，針對寧姓司機實施酒測酒測值0mg/l尚無酒駕情事，駕照亦正常，該車上共9人（駕駛1人、學生8人），其中3名學生輕傷，2名送醫救治、1名未就醫，均無大礙，全案刻正蒐集相關資料後，送交通大隊分析研判。

文一警呼籲梅雨鋒面來臨，天雨路滑，上路前務必確認輪胎胎紋及胎壓狀況，駕車勿超速並放慢速度，以確保行車安全。