創立於2012年的「百福藏倉」致力推廣千年原生古樹普洱茶。數年耕耘，亦從中逐漸累積屬於自身獨特的茶生活文化，以茶和天下為宗旨，進行茶文化的深度探索。在2023年9月17日在沙烏地阿拉伯利雅德召開的聯合國教科文組織第45屆世界遺產大會通過決議，將雲南「普洱景邁山古茶林文化景觀」列入《世界遺產名錄》中，成為全球首個茶主題世界文化遺產。

「百福藏倉」於2024年四月號召數十位愛茶人士前往雲南普洱景邁山進行古茶魂茶尋根之旅與參與「1718屆山康茶祖節」，世界遺產申遺成功，為此次「百福藏倉」景邁山古茶魂茶尋根之旅增添重要意義。

普洱茶是許多人愛喝的茶品，但你可能不知道，早在2013年國際茶業大會中，由國際茶葉委員會授於普洱市世界茶源的稱號。但現在市場上所看到的普洱茶往往是「十片普洱九片假」，更何況是千年樹齡以上的古樹普洱茶更為珍稀，「百福藏倉」業者表示，唯有親眼所見，萬里尋得茶樹根源，方能驗證口中所喝的茶的來源。

因此「百福藏倉」自2013年起，號召愛茶人士一同前往景邁山古茶林山寨，進行別具意義的朝聖之旅。與布朗族王子蘇老師第一次接觸，便被蘇老師用自己的生命在保護布朗文化與古茶園而深深感動。「百福藏倉」隨即展開首次募款活動，協助蘇老師，讓布朗傳統舞台於2014年啟用與帕哎冷館於2016年順利落成，為茶文化傳承貢獻良多。