臺銀表示，此次除招募一般銀行行員外，並針對數位轉型、資訊科技、海外據點及各項業務需要，開出資訊、資安、國際金融、數位金融、經濟研究、信託、催收、機電、建築、環境管理、客服、採購人員等共計26類專業職缺，依招募類別起薪38K到59K，年薪最高更上看百萬元。

臺銀近六年期間調薪幅度複利計算已達18％，並專案擇優拔擢海外及專業領域人才，以激勵士氣及留住優秀人才。另為建立員工歸屬感與凝聚力，鼓勵員工勇於生育，提供育嬰彈性工時等友善職場措施，更領先金融同業於台北、高雄、桃園、台南等地設置4所職場互助教保服務中心，提供員工2至6歲幼兒托育服務。

臺銀一向為社會新鮮人及金融從業人員心目中最嚮往的金融企業，為積極留才攬才，每年投入豐富教育訓練資源，建構完善且多元化的培訓架構，其中涵蓋「綜合培育發展系列課程」及「專業系列課程」等二大領域，近年除深耕數位轉型種子人員培育外，董事長呂桔誠於2016年回任臺銀後，融入「以人為本」經營理念，精心規劃「青年管理人才發展儲訓計畫（YMD Program）」，讓入行1年以上的年輕同仁有機會參訓，2017年第一期吸引近300名同仁報名遴選，提供財務、授信、風險管理等精實專業訓練，並輪派至各部門實地歷練實習。

日前呂桔誠於2024 YMD Program開訓典禮時，勉勵學員把握6個月的受訓學習機會，努力汲取新知識，彼此分享與成長，就像在為自己職涯配戴光榮勳章，期許為現在與未來工作提供助益，日後矢志成為臺銀及國家的優秀金融人才。