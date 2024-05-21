一年一度的國裕盛會——麥森瓷器特展，即將在溫馨的5月展開，今年的麥森精品精彩華麗，豐富多元的陣容裡，增加許多蘊含東方元素的經典佳作。最驚艷的是，將有3位大師聯袂抵台，為這場繽紛絢爛的藝術饗宴，帶來了歡樂的吉兆和喜氣。

為迎接龍年，麥森畫家特別推出一系列以龍為主題的美瓷，例如《瑞龍展鴻圖》花瓶、《薪火相傳》花瓶、《祥龍迎春》壁畫、《龍華富貴》壁畫等。還有以東方印象和典型器形的精品，有《福祿雙喜》花瓶、《春深時節又逢君》花瓶、《麥森晨曦蜥蜴》花瓶、《自在飛花》茶具組、《四季賞花樂》茶具組、《春風萬里》茶葉罐等，一償典藏家期待以麥森之工藝享用中式器具的心願。

歐風美瓷自然不遑多讓，《一世情緣》花瓶、《天長地久》花瓶、《有情萬物》水果架等傑作，將遐想飛向十八、十九世紀的歐洲，甚至遙遠的希羅神話，真切體現歐洲瓷器的西方風華。

今年特展還出現許多精巧的瓷偶，有從麥森雕塑家昆德勒大師的傳世之作擷取的靈感，例如《歡樂頌》、《音樂嘉年華》瓷偶組;也有後代名家的動物瓷偶，如《皇家之旅》、《心有靈犀》瓷偶，都是值得珍藏的藝術品。另有2項特殊選項，一是全球獨家之作——瓷書《領航者》，二是市場鮮見之瓷枕造型的《玫瑰舞曲》。絕妙的是，麥森藝術家精巧地將之改良為花器與托盤，讓人眼睛一亮。

最令人殷切期待的是，將在高雄與典藏家相見歡的瓷畫家霍爾格‧席爾（Holger Schill）。霍爾格以自然花卉見長，他彩筆下之傑作，像帶領典藏家進行一趟麥森瓷鎮之旅。因此，擁有1件大師有關麥森敘述的創作，已成為必要之收藏。

這次霍爾格將分享他的最新力作，5月21至26日在高雄漢來飯店1樓Event Hall，5月28日至6月2日則在新竹遠百6樓活動中心，霍爾格並將在現場進行精湛的技藝展演，這是典藏家理解麥森搖籃之最佳途徑，值得倍加珍惜與掌握。