彰化市今天驚傳工地意外，1名46歲的女工在建案工地9樓施工時，突意外墜樓，重摔至3樓鷹架，其他工人見狀大驚，立即打119，該女工被迅速送醫搶救。該女工鬼門關前走一遭，經送醫檢傷僅左上臂骨折及雙腳擦傷，意識清楚，無生命危險。

這起工地意外事故發生在今天上午11點左右，彰化市一處建築工地當時正在施工，張姓女工在9樓工作時，突墜落重摔至3樓鷹架的三角架鐵板上，當時其他工人見狀立即報案。

彰化縣消防局獲報後派遣救護人車到場，救護員發現張女有骨折及擦挫傷，隨即以頸圈及長背板將其固定，同時進行給氧、清洗傷口、包紮止血等處置，隨後將其送往彰化基督教醫院。

院方表示，張姓女工到院時意識清楚，其傷勢為左上臂骨折及雙腳擦傷，仍需觀察後續狀況，沒有生命危險。

彰化警分局獲報派員到場，並已將全案通報彰化縣政府勞工處理，將由該處派員調查，釐清事發原因。該建案工地負責人及張姓女工的家人已接獲通報，事發後都已到醫院探視張女。