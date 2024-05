高雄中央公園英迪格酒店為洲際酒店集團在台首間英迪格(INDIGO)品牌,結合時尚潮流設計與在地文化精神,於高雄港都展現獨樹一幟的品牌魅力,獲國內外住客一致肯定與推崇。今年更榮獲全球最大旅遊評論網站Tripadvisor旅行者之選全球前1%最優秀酒店獎項肯定。為歡慶全球前1%的榮耀,推出「加1元」專案售價5,389元起的「一泊二食」住房優惠;與5月21日至5月28日快閃登場的「單身限定入住」,專案優惠「加1元」售價4,220元起,即享早餐、高空酒吧Pier No.1鹽酥雞拼盤1份及啤酒無限暢飲,即日起開放官網預訂。

高雄英迪格酒店此次名列Tripadvisor旅行者之選——全球最優秀酒店獎項 (Travellers’ Choice Best of the Best Winner),不僅為全球800萬家飯店中前1%的肯定,亦以多元、平等與包容,及鄰間般親切的服務與活力十足的朝氣,獲全台灣飯店第一首選的殊榮。

因應高雄觀光產業持續蓬勃發展,演唱會、藝術展演等國際級活動接力登場,同步歡慶獲獎榮耀,高雄英迪格酒店限時推出「加1元」雙重回饋住房:有專案售價5,389元起的「一泊二食」,「加1元」即享Wok on the Park自助式早餐與高空酒吧Pier No.1晚餐組合,第三人入住加價即升等豪華房;還有挑戰國際孤獨等級的「單身限定入住」,專案優惠「加1元」4,220元起,含單人早餐、週末入住更可免費升級早午餐,以及高空酒吧Pier No.1鹽酥雞拼盤1份、啤酒無限暢飲之最高等級禮遇。

【喝酒不開車˙開車不喝酒】