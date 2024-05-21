台中捷運於今(21)日上午11時許，發生隨機殺人、砍殺事件，一名20歲洪姓男子疑攜3把刀，於捷運第2車廂不明原因，朝著臉部已流血的許姓男子攻擊，警方獲報到場後將行凶且受傷的洪嫌制伏，並將2名受傷民眾也送林新醫院治療；見義勇為挺身而出的許男為壓制嫌犯，臉部遭劃出撕裂傷；許男經手術後躺在病床上，周遭也來了許多友人關心。

許姓男子「長髮哥」友人稍早在IG限動發文提到，「真英雄！今天台中捷運砍人事件，挺身而出的超級英雄，他是台中歐爾麥特—許X！，他見義勇為挺身而出，如果沒有他的勇氣，恐怕有更多人員傷亡，不是所有英雄都披著披風，但長髮飄逸的許X，絕對是超級英雄」。

另外，友人也PO出許男手術後躺在病床上的照片，並透露許男「手術順利，意識清楚，出來了」，也說「真英雄，受傷真的辛苦了，大家都去留言給他吧！真的見義勇為的超級英雄」。

而許男也在自己的IG限動PO文表示，「謝謝大家關心，我出手術室了，生命沒有危險，訊息有點多我休息一陣子再慢慢回，感謝大家」，另外一則限動則是關心許男的友人們出現在病房，許男也說「突然變同學會了，謝謝大家，愛你們」。

不少網友也在許男的2周前的貼文留言表示，「感謝你見義勇為」、「英雄不一定披著披風，但有可能披頭散髮」、「這裡開放抖內嗎？想幫忙出一點微薄的醫藥費」、「謝謝你保護車上的乘客，你是勇者」、「願意行動實際幫忙，讓傷亡有機會降到最低，真得很暖心，真的感謝您」、「英雄！！辛苦了，謝謝你保護大家」、「捨己為人，英雄」、「謝謝英雄保護了車上所有乘客，要不是有你的勇敢，不知道會有多少悲劇發生」。