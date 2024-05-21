台中市中捷綠線21日傳出驚悚砍人案，1名男子上車持刀砍向同車乘客，民眾見狀嚇壞，紛紛跑離座位，其中27歲許姓男子勇敢上前壓制持刀男子，獲民眾大讚「勇者」；健身工廠業者表示，許男是店內常客，將致贈1年會籍給許男，讚揚他的義舉。

台中市中捷綠線21日上午11點多傳出驚悚砍人案，1名男子自水安宮站上車，竟拿出菜刀攻擊車內旅客，現場旅客嚇得在車廂內四處奔逃，這時1名長髮男子勇敢上前，試圖壓制該名持刀男子，防止男子傷人，不少旅客見狀也趕忙上前協助，聯手將男子制伏，不過該長髮男子臉部也遭劃傷約15公分送醫。

畫面曝光後，獲網友大讚「勇者」，紛紛找到該長髮許姓男子IG帳號留言，感謝他英勇保護乘客。據悉，許姓男子是名自由教練，平時有健身習慣，更曾多次參加建力賽獲獎。健身工廠業者表示，該名長髮男是店內常客，為感謝他的英勇舉動，公司決定致贈1年免費會籍給許姓男子。