2024法國網球公開賽單打會外賽唯一台將楊亞依，在女單會外賽首輪錯過2個賽末點，最終7比5、6比7（6）、1比6不敵地主選手圖貝蘿（Alice Tubello），未能繼續前進。

首盤楊亞依克服1比4局數落後，以及3比5局數落後對手兩個盤末點，硬是連搶5局強勢搶下首盤；第2盤楊亞依氣勢也維持不錯，第11局再度破了對手發球局後，要在自己發球局邁向勝利，但在第12局40比30出現賽末點時，楊亞依未能順勢結束比賽，發球上遇到一些亂流，反而被對手連搶2分破發，雙方進入搶七。

第2盤搶七局中，楊亞依曾握有5比2領先，不過對手頑強追平分數，隨後楊亞依6比5再度出現賽末點，可惜仍無法順利終結比賽，死裡逃生的圖貝蘿連下3分、搶下該盤，也將比賽拖進第3盤。

決勝盤圖貝蘿氣勢如虹，一口氣就連破楊亞依3個發球局，取得5比0絕對領先，第6局楊亞依好不容易突破對手發球局要回一局，無奈下一局又被破發，結束這場將近3小時的對抗。