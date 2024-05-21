以專業、知性出名的主持人曾寶儀，近日被網友在Threads爆料，她在機場伸出援手幫助一對帶著3個小孩出國的爸媽，不僅主動抱起年紀最小的嬰兒，還一路耐心安撫直到登機。網友稱讚當下的曾寶儀，全身都散發著人美心善的氣質。

該網友以「昨天搭長榮又遇到有趣的事」開頭，表示他在候機排隊的時候，看見一位爸爸推著嬰兒車，牽著小男孩排入隊伍，當地勤收嬰兒車時，他才發現原來車內還有一名小女孩跟嬰兒。

小女孩在下了嬰兒車後不斷哭鬧，讓一打三的爸爸相當慌張，只能手忙腳亂的卸下各種袋子、邊應付孩子們，「有位乘客走過去幫忙抱嬰兒，從旁觀察他們是互不認識的」。

接著，小孩們的媽媽出現，但小女孩依然在哭鬧，爸爸媽媽只能繼續整理袋子跟安撫小孩，主動抱起嬰兒的女乘客在旁沒有則是一路抱嬰兒抱到登機。最後，網友也揭開女乘客的身分，「那位乘客是曾寶儀，真是人美心善，不認識還可以這樣幫忙」。