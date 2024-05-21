環境部長彭啟明甫上任，明日將赴立法院業務報告，他坦言很緊張，像要開始打仗了，但會努力面對各種挑戰，並強調推出適合台灣的碳費「蘿蔔」政策，是要促成減碳，棍子成效反而有限。另外，因市面上不少企業推出碳中和產品，卻未揭露相關資訊，環境部正研擬「企業宣告碳中和指引」，6月草案出爐，再與其他部會討論。

由於立法院社福環衛委員會明天邀請環境部長彭啟明報告業務，他坦言非常緊張，感覺像要打仗了，今天有去拜訪立委，但很多立委都不在辦公室，不過明天會努力面對各種挑戰。

針對「蘿蔔」政策，他表示，推動任何制度最重要是促成實質減碳，從國際經驗來看，棍子成效反而有限，而且國內既有政策推動節能電器補助，有效減碳，才思考給予蘿蔔促進企業減碳。

彭啟明表示，環團認為碳費起徵點要從，但鄰近的日本、新加坡或者美國、歐盟各有碳定價制度，台灣恐怕不容易適應，故已規畫派員到鄰近國家拜訪，預計近1至2個月了解這些國家碳定價制度細節、實施困難。

此外，環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，環境部正與金管會研擬「企業宣告碳中和指引」，規定企業宣告碳中和必須經過一定程序，並公開揭露資訊。

環境部氣候變遷署長副署長黃偉鳴補充，企業如何達成碳中和，例如自行減排、購買碳權扣抵等方式與相關數據，都應完整揭露，不得片面宣布達成碳中和，具體指引內容、揭露程度，目前仍在討論中，約6月會有初步草案，但因指引可能涉及其他部會法規，也會跟金管會等相關部會研議更完整的指引。

蔡玲儀表示，《氣候變遷因應法》規定，國內碳定價以碳費為主，自願減量專案為輔，透過自願減量專案取得的減量額度（俗稱碳權），必須由環境部核發，現在外界稱已獲得的國外碳權，不被環境部承認，不能抵碳費，如果拿去做碳中和，也不會被環境部承認。