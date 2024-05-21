監察院今指出，依據審計部111年度桃園市總決算審核報告顯示，桃園市政府已制定殯葬管理自治條例，規範殯葬設施及服務行為，但殯儀館周圍民間會館林立，疑違法提供殯葬設施供民眾使用、查無經營許可或地址與營業所在地不符，且有業者出售塔位墓園等狀況，因此通過監委提出調查報告，促請桃園市政府檢討改進。

監委范巽綠、趙永清、王麗珍發現，桃園市部分殯葬服務業者長年提供非法殯葬設施供消費者使用，然桃園市政府2017年至2021年間，每年僅對違法業者裁罰一次，且均處最輕3萬元罰鍰，明顯無法發揮處罰的嚇阻效果。

監委指出，直至審計部2022年查核後，桃園市府才逐步提高罰鍰額度，但仍以「待桃園區及中壢區殯葬服務中心改善工程完工後，將提高裁處強度」為由推諉，形同默許業者以繳交「罰鍰」方式換取違法營業之機會。

監委呼籲，桃園市政府允應善盡職責，針對限期未改善者按次處罰，並進一步查明有無違法設置、擴充、增建、改建或啟用殯葬設施之行為，確實依法查處。

監委進一步指出，桃園市中壢區殯葬服務中心周邊受限都市計畫土地使用分區管制，無法申設殯葬設施，以致非法業者林立，不僅景觀混亂、道路公設不足，存在違反都市計畫及違章建築等亂象，更容易造成消費糾紛。

監委認為，雖然桃園市府有提出「辦理中壢生命園區周邊土地變更」之合法解決方案，多次報請內政部審議，但目前仍停滯於都市計畫通盤檢討階段，桃園市政府允應排除萬難，加速辦理期程，並與內政部積極溝通，避免變更案遙遙無期，增加非法殯葬設施之公安風險與消費爭議。