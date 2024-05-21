金曲台語歌后張秀卿日前宣布將在6月28日攜手戴愛玲、范逸臣、畢書盡、曾瑋中，赴台東逗陣行開唱。 范逸臣屆時在該演唱會獻唱，不過他日前在臉書針對立法院17日發生的肢體衝突進行點評，政治立場被質疑，加上前天他無故缺席活動訪問，會後呈現失聯狀態，讓他近況引起不少網友熱議。

張秀卿為了推廣台東樂齡長青嘉年華豁出去，當天在台上大秀翻跟斗、下腰等絕招，還打趣自稱是「歌壇熟齡軟Q派掌門人」，逗笑全場。她首次兼任表演嘉賓、演唱會主持人，同是出道43年第一次主持大型演唱會，勢必會火力全開、大展說學逗唱十八般武藝。

張秀卿、戴愛玲、范逸臣等人將在6月赴台東為銀髮族開唱。（圖／台東縣政府社會處提供）

她誓言首要任務就是逗長輩開心，還率先秀出必殺技翻跟斗，只見她臉不紅氣不喘完成數個翻跟斗標準動作，隨後馬上用手遮起肚子，自虧說：「怕油噴出來濺到大家就失禮了。」近期迷上高爾夫的她因常去打高爾夫球，花不少時間運動，體重維持53公斤，「打高爾夫很需要靠『腰』，下腰也成了我常做的暖身運動。」