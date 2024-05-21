根據據央行公布，本期30年債標售吸引361.5億元資金進場，相較於去年11月同天期的286億元大幅提升，投標倍數更升至1.45倍，雖仍低於長期1.5倍水準，但較上期僅1.14倍大幅上揚，投標熱度比預期熱度高出許多，主要是壽險業投標意願升溫。

銀行主管指出，本期最高得標利率上升至1.99％，大致符合市場預期的1.92％～2％區間內，有部分業者原本預估到2.05％左右，顯示業者大多還是看空市場，畢竟近期壽險在還在次級市場賣公債，加上本月又是報稅季，銀行資金趨緊，但沒想到本期壽險及銀行投標比重都拉高。

銀行主管認為，「這次投標氣氛有比較好一點」，除最高利率1.99％，最低則為1.844％，加權平均1.907％，但本期投標狀況兩極，許多業者本期集中進場投標，但也有部分銀行不想得標，僅投1、2億元，用「散彈打鳥」的方式去下標，盡到下標的義務就下課，並沒有一定要搶到30年新券。

以得標行業別來觀察，本期以銀行業搶下69％或172億元籌碼，證券業搶下17.8％或44.5億元，保險業比重也升至13.2％或32.997億元，票券業掛零。

銀行主管說，「壽險業回來了」，觀察近期壽險業陸續發次債，且三商美邦人壽資本適足率也有達標，整體壽險股價也呈現正向走勢，股票有賺錢，加上美國不再升息，壓低美債殖利率，債券認列損失的壓力也逐漸減輕，壽險市況已轉好，搶標台債意願加溫。

另，銀行主管也提到，今年郵局公債到期資金很大量，近月包括10年新券、30年新券都積極進場搶標，加上其他資金充沛的大型銀行，均是台債市場投標熱度支撐力道。