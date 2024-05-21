在國際刑事法院(ICC)宣布決定對以色列總理、國防部長，以及3個哈瑪斯領導人尋求逮捕令後，多數的西方盟國，比如美國、德國、英國都是反對ICC的決定，但是法國與比利時卻意見分岐，並表示支持該法院。

CNN報導，昨天，ICC首席檢察官卡林汗(Karim Khan)表示，在加薩的人道危機，以色列總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)、國防部長加蘭特(Yoav Gallant)，他們以戰爭手段造成飢餓，包括拒絕人道主義救濟物資，蓄意針對平民，已觸犯戰爭罪，與3位發起恐怖活動的哈瑪斯領導者，都被下達逮捕令。對此，美國總統拜登完全反對國際刑事法院的行動，表示此事「令人憤慨」。

國際刑事法院對以色列總理納坦亞胡(右上)、國防部長加蘭特(右下)，以及哈瑪斯首領德伊夫(左上)、哈尼亞(右下)發動逮捕令。(圖/美聯社)

拜登在聲明中說：「我強調，無論這位檢察官可能在暗示什麼，以色列和哈瑪斯完全沒有任何可比性。」

「我們拒絕國際刑事法院的逮捕令申請，不會配合他們的做法。」拜登在玫瑰園，慶祝猶太美國傳統月的活動中表示。

美國眾議院共和黨領袖的態度更激烈，表示正在「考慮對國際刑庭實施制裁，以回應他們的錯誤舉動。」

德國外交部也不同意國際刑庭的請求，在一份聲明中表示，國際刑事法院同時對哈瑪斯首腦和以色列政府領導人發出逮捕令，對外造成錯誤印象。

德國聯邦外交部表示，德國「長期以來一直支持」國際刑事法院，但此事無法認同。德外交部強調，哈瑪斯領導人「發動 10 月 7 日在以色列的野蠻屠殺，其中很多男女老少遭謀殺、強姦和綁架」。

不過，法國卻是支持國際刑庭的少數派，”法國外交部週一表示：「法國支持國際刑事法院及其獨立性，並支持在所有情況下，打擊有罪未罰的現象。」

巴黎也表示，「幾個月以來」，法國一直在警告以色列必須嚴格遵守國際人道法，「特別是加薩走廊的平民傷亡程度，實在令人無法接受，而且缺乏人道關懷介入」。

Les crimes commis à Gaza doivent être poursuivis au plus haut niveau, quels que soient leurs auteurs.



Déclaration 🇧🇪⬇️ pic.twitter.com/6kTWTsMhSJ — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) May 20, 2024

大約在同一時間，比利時外交部長拉比卜(Hadja Lahbib)在X 平台(也就是推特Twitter)上發文稱，「在加薩犯下的罪行，無論是誰，都必須受到最高級的起訴」。