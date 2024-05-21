烏克蘭俄系砲彈集體採購協議啟動以來已經過了3個月，但是官方消息卻有分歧，捷克國防部副部長表示首批18萬發砲彈外購合約已經簽成，應該能趕在6月以前交付到歐洲，可是捷克現任總統帕維爾（Petr Pavel）表示恐怕沒那麼快，因為俄國早就在國際市場上收購和阻撓了。

捷克國防部第一副部長蘇爾克（František Šulc）在上週IDEB國防展表示：「由捷克主導的資金募集及採購緊急炮彈計畫正在穩步推進，第一批18萬發炮彈合約已經簽定，應能在6月前交付，」

蘇爾克補充說，布拉格正積極與合作國家接洽，以確保在未來幾個月內為烏克蘭提供「穩定的彈藥供應」，並籌集更多資金來維持。然而，並非所有官員對這一大膽計劃都抱持相同樂觀的態度，該計劃涉及在全球市場上收購烏軍急需的122公厘（俄系）和155公厘炮彈。

捷克總統帕維爾近日在接受德國新聞服務《Tagesschau》採訪時表示，這個 計劃的進展並不像預期的那樣快，部分原因是俄羅斯政府已經知曉了該行動的細節。目前已有超過16個歐盟和北約國家加入了這項彈藥計劃並提供了資金。該團隊目前正在協調中遇到障礙，特別是從歐洲以外的供應商採購。

帕維爾說：「了解這項計劃的人越多，（採購）競爭就越激烈，一方面，為了獲得其他國家的支持，我們必須公開這個計劃，但另一方面，我們也暴露了我們的底牌，俄羅斯當然正在利用這一點。這也是計劃進展不如我們預期的另一個原因。」

在烏克蘭戰爭期間，基輔的盟友們在透明度和保密性之間艱難地尋求平衡，在透露太多計劃細節給莫斯科，與盡可能負責任之間掙扎。

自從德國空軍先前關於有可能向基輔提供金牛座（Taurus）巡弋飛彈的視訊會議洩漏後，人們對俄羅斯可能阻撓烏克蘭相關採購行動細節的擔憂，日益增長。