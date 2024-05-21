創作歌手黃小玫近日推出個人首張創作專輯《Appreciation》。有著清新脫俗的亮麗外型的她，事實上是擁高學歷的氣質內涵，小學畢業後即赴加拿大唸書，並在大學時期，曾赴日本最高學府東京大學擔任交換學生1年，上進的她，更在求學階段告一段落後，主動回到台灣再進修，最終考進台大公共衛生學院並取得碩士學位。

她的豐富學經歷也反映在她的作品上，可用中、英、日三語創作，並屢受肯定，在2018年即以日語自創曲《我們在台灣見吧!》及「台灣燈會」主題曲《海與光》音樂影片，開啟廣告主題曲的製作旅程，並於2023年以《24時間基隆》在「日本國際觀光影像節」榮獲最佳東亞影像獎，以及在「葡萄牙ART＆TUR國際觀光影展」一舉拿下最佳音樂與舞蹈獎等國際獎項的雙重肯定。

歌壇新人黃小玫近日推出個人首張創作專輯。（圖／好韻多多提供）

黃小玫在新歌唱出真摯情感，憶起在加拿大就讀高中時，下課後為了賺生活費曾經在一家卡片店打工，來到店裡的顧客，都是懷抱著不同的感謝或祝福的心情用心挑選著卡片。其中印象最深刻的是，曾經遇到一名小姐一邊啜泣一邊挑卡片，後來才得知這位小姐是想要送卡片給她爸爸，但她爸爸已經不在人世。這段回憶也讓她覺得很想念家鄉，人生無常，愛要及時，同時也是這次專輯想傳遞的價值。