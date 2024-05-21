阿里山林業鐵路與文化資產管理授權東酒藏文創，與金門酒廠聯名推出一款「DL-25柴油火車造型紀念酒」，把鐵道迷喜愛的火車實體化。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山林業鐵路與文化資產管理授權東酒藏文創，與金門酒廠聯名推出一款「DL-25柴油火車造型紀念酒」。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山林業鐵路7月1日全線通車，恰逢阿里山林鐵最具台灣代表性的DL-25號柴油機關車服役屆滿55年，搭上全線通車熱潮，農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路與文化資產管理授權東酒藏文創，與金門酒廠聯名推出一款DL-25柴油火車造型紀念酒，把鐵道迷喜愛的火車實體化，22日起限量開賣，而這也是林鐵及文資處繼「21號Shay蒸汽火車110週年造型紀念酒」、「眠月啤酒」、「沼平櫻啤酒」後，第4款限量酒。

阿里山林鐵第3代柴油機關車中，「DL-25」紅色身影馳騁阿里山林間，已成阿里山林鐵代表性象徵，鮮紅車身在鐵道迷心中更是占有重要地位，林鐵及文資處副處長周恆凱表示，2022年與東酒藏文創公司合作推出「21號Shay蒸汽火車110周年造型紀念酒」頗受好評，今年搭上全線通車話題，再度推出火車造型紀念酒。

「一路長紅─阿里山DL-25柴油火車造型紀念酒」為林鐵及文資處授權商品，與金門酒廠聯名合作，將車殼與車體酒瓶分開製作，外型就是DL-25縮小版，明22日起開放預購，預料又會掀起一波收藏熱。

林鐵與文資處表示，自2022年8月訂定品牌授權作業要點，就商標、著作財產權及其他智慧財產權授權開發製作產品，迄今授權19件，藉此拓展機關品牌及推廣行銷，異業合作開創多元面貌，拓展不同領域客群。

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